Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (FRANCIA) - Dopo la storica impresa contro Zverev , Lorenzo Musetti è pronto a giocarsi il pass per la finale olimpica di Parigi 2024 . L'ultimo scoglio da superare, però, è uno di quelli più difficili da superare. Tra la certezza di una medaglia e il 22enne tennista carrarese c'è l'ombra (piuttosto ingombrante) dell'ex numero uno al mondo Novak Djokovic . Percorso netto fin qui per entrambi, con l'azzurro che ha fatto fuori uno dietro l'altro il padrone di casa Monfils, l'argentino Navone, l'americano Fritz e il tedesco Zverev appunto. Il serbo, invece, dopo il successo all'esordio contro l'australiano Ebden, ha superato Nadal in quello che potrebbe essere stato l'ultimo capitolo di una saga durata 60 "episodi" (31 vittorie per Nole e 29 per il mancino di Manacor), il tedesco Koepfer e il greco Tsitsipas. Il vincitore affronterà nell'ultimo atto al centrale del Roland Garros uno tra Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime.

I precedenti tra Musetti e Djokovic

Potrebbe ormai essere definita come una grande classica del tennis moderno la sfida tra Musetti e Djokovic. I due, infatti, si sono trovati uno di fronte all'altro in sette occasioni, ben tre delle quali in questo 2024: ai sedicesimi di Montecarlo, ai trentaduesimi del Roland Garros e nella recente semifinale di Wimbledon, con il serbo sempre vincente. L'unica affermazione del carrarino risale allo scorso anno, sempre ai sedicesimi di finale a Montecarlo.

Musetti-Djokovic: diretta tv e streaming

Musetti-Djokovic, sfida valida per la semifinale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena venerdì 2 agosto non prime delle ore 19. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn, e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

