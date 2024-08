Musetti ko, finale Djokovic-Alcaraz: Lorenzo punta il bronzo alle Olimpiadi

PARIGI (Francia) - Novak Djokovic batte Lorenzo Musetti e si garantisce la medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024 accedendo per la prima volta in carroera in finale ai Giochi. Sul campo Philippe-Chatrier il serbo si è imposto con il punteggio di 6-4 , 6-2 dopo un'ora e 48 minuti e domenica (ore 12) affronterà Carlos Alcaraz per la medaglia d'oro. I Giochi di Musetti però non finisco perché l'azzurro tornerà in campo sabato per giocarsi il bronzo contro il canadese Felix Auger-Aliassime . Per Musetti un match con rimpianti a partire dal finire del primo set quando sotto 5-4 e 40-0 sul proprio servizio ha perso il set 6-4 subendo 5 punti consecutivi. Ad inizio 2° set Djokovic entra in uno dei suoi momenti di frustrazione commettendo tanti errori, regala 2 volte il servizio ma Musetti in entrambi i casi subisce subito il contro-break (2-2). Dal 10° gioco del 1° set Musetti ha perso 5 volte consecutive il servizio.

Secondo set: Djokovic 6-2

6-2 Djokovic: GAME SET MATCH! Musetti fuori partita perde il servizio a 30

5-2 Djokovic: Il serbo tiene per la seconda volta il servizio (questa volta a 0) e si avvicina alla finale.

4-2 Djokovic: BREAK! Musetti si salva dal 15-40 ma poi ai vantaggi Nole ha la meglio ed indirizza la frazione

3-2 Djokovic: Al 5° gioco il battitore tiene il servizio ed è Djokovic che lo fa a 15.

2-2: BREAK! Il set non ha un padrone, Musetti non riesce a concretizzare il break di vantaggio perdendo a 15 il servizio.

2-1 Musetti: BREAK! Musetti si fa pericoloso sullo 0-30 e porta ai vantaggi il serbo conquistando anche palla break ma tira in rete il rovescio lungolinea. Doppio fallo di un nervoso Djokovic offre un'altra palla break e questa volta è il serbo che tira il rovescio in rete

1-1: BREAK! Il serbo torna subito con la testa sul match e a 30 strappa il servizio all'azzurro

1-0 Musetti: BREAK! Turno da dimenticare per il serbo che gioca malissimo e regala un prezioso game

Primo set: Djokovic 6-4

6-4 Djokovic: GAME 1ST SET! Da 40-0 Djokovic piazza 4 punti consecutivi portandosi a Set-Point, Musetti va con la palla corta ma va in rete

5-4 Djokovic: Brutto errore di rovescio di Lorenzo sul 30-30 e Djokovic non perdona

4-4: Sul 30-30 gran dritto in contropiede di Lorenzo e poi prima vincente

4-3 Djokovic: Ancora in scioltezza (a 15) Nole.

3-3: Turno tenuto a 15 per Lorenzo

3-2 Djokovic: Turno in tranquillità tenuto da Nole a 0.

2-2: Il serbo gioca due ottimi punti in risposta portandosi 0-30, Musetti sbaglia male il dritto ed offre tre palle break al serbo ma Musetti reagisce. Cinque punti consecutivi per andare al vantaggio, Djokovic reagisce e si procura un'altra palla break ma Lorenzo non cede alla fine riesce a portare a casa il servizio!

2-1 Djokovic: Lorenzo si porta 30-40 dopo un altro scambio vinto da fondo, Nole annulla la palla break e torna ai vantaggi dove Museeti gioca male i 2 punti.

1-1: Super passante in cross di dritto per Lorenzo per il 15-0 e servizio tenuto a 15.

1-0 Djokovic: Il sebro inizia al servizio ed è costretto ai vantaggi (dopo esser stato 40-15), un errore in back di Musetti e una buona prima consentono a Nole di tenere la battuta.

I precedenti tra Musetti e Djokovic

Potrebbe ormai essere definita come una grande classica del tennis moderno la sfida tra Musetti e Djokovic. I due, infatti, si sono trovati uno di fronte all'altro in sette occasioni, ben tre delle quali in questo 2024: ai sedicesimi di Montecarlo, ai trentaduesimi del Roland Garros e nella recente semifinale di Wimbledon, con il serbo sempre vincente. L'unica affermazione del carrarino risale allo scorso anno, sempre ai sedicesimi di finale a Montecarlo.

Musetti-Djokovic: diretta tv e streaming

Musetti-Djokovic, sfida valida per la semifinale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena venerdì 2 agosto non prime delle ore 19. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn, e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

