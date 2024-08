Errani e Paolini in finale alle Olimpiadi! Sara in lacrime: medaglia sicura

PARIGI (FRANCIA) - L' Italia si assicura un'altra medaglia a Parigi 2024 : Sara Errani e Jasmine Paolini hanno infatti battuto con il punteggio di 6-3 6-2 le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova centrando così la finale nel doppio femminile del tennis. Le azzurre, dopo aver superato al debutto la coppia australiana, hanno poi fatto fuori una dietro l'altra le padrone di casa, le britanniche e le ceche appunto. Lo scontro per la medaglia d'oro sarà contro le vincenti del match tra le spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo e le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Per l'Italtennis, dunque, si tratta di medaglia sicura, la seconda della storia delle Olimpiadi dopo il bronzo ottenuto nel singolare maschile da Uberto De Morpurgo cento anni fa, sempre a Parigi. Emozioni incontenibili per Sara Errani, scoppiata in lacrime dopo il successo contro Muchova e Noskova. Ora, però, bisogna lottare per mettersi al collo il metallo più prezioso e centrare un successo storico.

Le parole di Errani e Paolini

"Ci proveremo, daremo il massimo". Lo promettono Sara Errani e Jasmine Paolini ai microfoni di Sky Sport, in vista della finale nel torneo di doppio femminile ai Giochi Olimpici di Parigi2024. "Un'emozione indescrivibile, un sogno che si avvera, sono troppo felice. Ci divertiamo molto a giocare insieme, pensare tatticamente come gestire le partite, mi piace molto", ha aggiunto Sara Errani al termine della semifinale. Per il titolo a cinque cerchi l'emiliana e la toscana se la vedranno con la coppia vincente del match tra le spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo e le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. "Ancora non conosciamo le avversarie, guarderemo il match. Sarà durissima ovviamente, ma studieremo e cercheremo di arrivare cariche e giocare come abbiamo fatto in questi giorni", ha aggiunto Paolini.