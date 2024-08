Musetti-Djokovic, volano racchette e grida alle Olimpiadi: che scintille!

Lorenzo Musetti ha ritrovato il n. 2 al mondo dopo la sfida valida per la semifinale di Wimbledon. A Parigi, il match ha messo in palio la finale di tennis olimpico, che è valso inoltre l'ottavo precedente in assoluto tra l'azzurro e il serbo. E anche in questa occasione, i due hanno alzato di molto il livello della gara, che non ha perso tempo a restituire attimi di tensione su entrambi i lati del campo. L'azzurro è stato ammonito dall'arbitro dopo avere spaccato la racchetta per dare sfogo alla frustrazione provocata da alcuni errori che gli sono costati il primo set, e successivamente Djokovic si è rivolto con toni furiosi contro l'arbitro di sedia. Entrambi i tennisti sono stati ammoniti (2 warning per il serbo).