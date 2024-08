Djokovic-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri dal nostro Musetti che ha battuto il canadese Augier-Aliassime, oggi tocca alla finalissima con Djokovic e Alcaraz che si contenderanno la medaglia d'oro nelle Olimpiadi di Parigi 2024. Il serbo in semifinale ha eliminato proprio Musetti col punteggio di 6-4, 6-2 mentre il tennista spagnolo ha avuto la meglio sul canadese liquidato in due set con un perentorio 6-1, 6-1.

Dove vedere Djokovic-Alcaraz

La finale tra Djokovic e Alcaraz è in programma oggi al Philippe-Chatrier di Parigi e inizierà alle ore 14. Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2. L'alternativa è quella di assistere all'evento su Eurosport e in particolare su Eurosport 3, sul canale numero 251 di Sky.