Djokovic leggenda, carriera completata: medaglia d'oro alle Olimpiadi!

PARIGI (Francia) - Novak Djokovic ce l'ha fatta! Il serbo ha riscattato la delusione di Tokyo 2020 e questa volta vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi (aveva già vinto il bronzo a Pechino nel 2008) dopo aver battuto Carlos Alcaraz in finale con il punteggio di 7-6(3) , 7-(2) dopo 2 ore e 52 minuti di gran tennis. Primo set stoico da parte del serbo che salva 7 palle break (5 nel solo 9° gioco) e poi ha la meglio al tie-break grazie ad una super risposta vincente sul 3-3 che ha dato il via al parziale di 4 punti a 0 dopo 93 minuti di battaglia. Secondo set tirato che inevitabilmente va al tie-break dove lo spagnolo commette tanti errori ed il serbo è cinico nel farglieli pagare tutti.

Golden Slam Nole!

Si tratta del titolo che spetta a chi vince in carriera i quattro principali tornei dello Slam (Wimbledon, Roland Garros, Australian Open e US Open) più l'oro olimpico. Nei tornei al singolare c'erano riusciti solo in quattro nella storia del gioco: Rafa Nadal, Andre Agassi, Serena Williams e Steffi Graf, l'unica a farcela nello stesso anno solare, il 1988. Ora c'è anche Nole in questa straordinare élite.