Djokovic, premio speciale dopo l'oro olimpico: ma ecco quando lo avrà

La vittoria di Novak Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha rappresentato un traguardo straordinario nella sua già leggendaria carriera . Con questo successo, il campione di tennis ha completato il cosiddetto "Golden Slam", che include la vittoria in tutti i tornei del Grande Slam e un oro olimpico. Questo risultato non solo ha consolidato il suo status di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, ma ha comportato anche significativi benefici economici e riconoscimenti. Il governo serbo ha deciso infatti di premiare i vincitori di medaglie d'oro con un premio di circa 200mila euro . Questo incentivo è il più alto tra i Paesi europei per questa edizione delle Olimpiadi. Una decisione presa per incentivare gli atleti serbi a raggiungere risultati eccellenti nelle competizioni internazionali.

Novak Djokovic, una pensione dopo l'oro olimpico

Novak Djokovic potrà contare anche su un vitalizio, di cui al momento non si conosce con esattezza l'importo, a partire dal suo 40esimo compleanno, come riconoscimento per il suo oro olimpico. Questo vitalizio scatterà tra meno di tre anni, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza finanziaria al già ricco patrimonio del campione serbo. Durante la sua lunga carriera, il tennista ha guadagnato circa 170 milioni di euro in premi dai tornei, al netto delle sponsorizzazioni e altre entrate commerciali. Gudagni che sono destinati a crescere in considerazione del fatto che Djokovic ha aperto alla possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato definito da Novak "il più grande" successo della sua carriera, un'affermazione significativa considerando i suoi numerosi trionfi nei tornei del Grande Slam e in altre competizioni internazionali. La vittoria contro Carlos Alcaraz ha aggiunto ulteriore valore a questo trionfo, dimostrando ancora una volta la sua capacità di competere ai massimi livelli.