Maldini e Monna! Dalla pistola argento e bronzo Italia alle Olimpiadi 2024

Mai due azzurri erano riusciti a finire contemporaneamente sul podio in una gara olimpica di tiro a segno. E' accaduto oggi ai Giochi di Parigi 2024, con l'argento di Federico Nilo Maldini e il bronzo di Paolo Monna, che riportano l'Italia a festeggiare in questa specialità dopo l'oro di Roberto Di Donna ad Atlanta 1996 e l'argento di Luca Tesconi a Londra 2012. Dopo essersi approcciato al mondo dello sport grazie alla pallacanestro e alla pallamano, Nilo Maldini entra per la prima volta in un poligono all'età di dodici anni, in seguito al suggerimento di un'amica di sua madre. Prende in mano la pistola ad aria compressa e da lì non ne può più fare a meno. Già tesserato tra le fila del TSN Bologna, nel novembre del 2020 si arruola nei Carabinieri. Medaglia d'oro agli Europei juniores di Osijek nel 2021, grazie al tiro a segno inizia a girare il mondo e a realizzare i propri sogni, affermandosi come un elemento dal sicuro rendimento soprattutto sul circuito di Coppa del Mondo.