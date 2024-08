Stanco, da Tokyo a Parigi: dalle lacrime di delusione al pianto di felicità

Dal pianto di Tokyo a quello, questa volta di felicità, per la medaglia di Parigi : «È stata una rivincita. Dopo Tokyo ero molto delusa e sapevo che non potevo continuare così. Ho lavorato molto su me stessa, anche a livello mentale». Una medaglia da condividere con la famiglia e Sturno, paese d’origine dei genitori: «C'erano mio padre e mia sorella fisicamente, con tutti gli altri col cuore. Adesso devo capire tutto quello che è successo. È sicuramente uno dei giorni più belli della mia vita». La sua passione per il tiro a volo ha preso forma seguendo le orme del padre Donato: «Lo seguivo sempre e gli dicevo che volevo provarci. Mi rispose che lo avremmo fatto per arrivare a determinati obiettivi e accettai, essendo anche io molto ambiziosa. Iniziò subito molto bene, si vedeva che c’erano delle potenzialità. Il primo obiettivo erano i Giochi di Rio de Janeiro ma, pur essendomi qualificata, il posto scelto dal ct è andato a Jessica Rossi, che era campionessa olimpica in carica».

Dagli inizi ad oggi

Gli inizi di Silvana risalgono a quando aveva 15 anni: «La Federazione li consiglia tra i 12 e i 13, ma per me è stata l’età giusta. Il primo anno mi allenavo a casa in Svizzera, il successivo ho iniziato le gare in Italia e nel giro di due anni avevo vinto i Campionati italiani per poi iniziare a competere a livello internazionale. È stato comunque tutto molto veloce. Ora faccio parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, mi sono sempre vicini e mi forniscono un supporto non indifferente». Il segreto per affermarsi in questo sport è la testa: «Al nostro livello, la difficoltà più grande riguarda l’aspetto mentale, che vale l’80%. È uno sport di routine, pian piano ci si abitua»