Allarme Senna alle Olimpiadi 2024: acque inquinate, salta il triathlon

Coreografie, costumi, scenografie. Atleti quasi relegati al ruolo di spettatore e tanta tanta pioggia. La cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi ha fatto e continua a far parlare di sé. Non sono mancate le critiche al francocentrismo della "sceneggiatura", né quelle ad altre "provocazioni" culturali. Ma al netto delle critiche più o meno entusiaste, l'evento che ha interessato entrambe le rive della Senna, e non solo, è stato un evento bagnatissimo, che non ha risparmiato né pubblico, né atleti, né capi di Stato. E proprio a causa delle abbondanti precipitazioni, l'organizzazione ha deciso di annullare la sessione di allenamento per il Triathlon per via del livello di inquinamento delle acque del fiume.