Tita-Banti, altra medaglia Italia alle Olimpiadi: sarà oro o argento

L'Italia resta sul podio! L'ultima medaglia all'orizzonte è quella che porteranno in dote il tandem azzurro Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela olimpica. La coppia campione nei Nacra 12 a Tokyo 2020, si è infatti piazzata in seconda posizione nella terza regata disputata mercoledì 6 agosto. Gli Azzurri puntano ora a replicare il successo della scorsa edizione dei Giochi.

Tutti i piazzamenti vincenti

Tita e Banti sono attesi dunque nella corsa finale per la medaglia d'oro, in programma mercoledì 7 agosto. La regata conclusiva prevede il raddoppio dei punti conteggiati. Ai velisti italiani potrebbe bastare il settimo posto mettere la firma sul prossimo successo della spedizione azzurra a Parigi. Nel caso in cui dovessero riuscire a salire sul primo gradino del podio, si tratterebbe della seconda medaglia d'oro conquistata nella vela olimpica dopo il trionfo di Marta Maggetti nel Windsurf femminile.