Tita-Banti inarrestabili nel Nacra 17: decimo oro Italia a Parigi 2024

PARIGI (FRANCIA) - Ruggero Tita e Caterina Banti non tradiscono e, come tre anni fa a Tokyo, conquistano l'oro olimpico nella classe Nacra 17. Il 32enne finanziere di Rovereto e la romana classe 1987 si presentavano alla medal race già certi di salire sul podio con 27 punti in 12 regate (metà delle quali vinte) e un vantaggio importante sugli inseguitori: 14 lunghezze sugli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco, 20 sui due equipaggi al terzo posto, i britannici Gimson-Burnet e i neozelandesi Wilkinson-Dawson. Conti alla mano, il settimo posto era sufficiente per l'oro ma la coppia azzurra - nel loro palmarès anche 4 titoli mondiali, l'ultimo dei quali lo scorso maggio proprio in Francia, a La Grande Motte - si spinge oltre e taglia il traguardo con la seconda piazza. Per l'Italia è il decimo oro a Parigi 2024, eguagliato il risultato di Tokyo di tre anni fa. La delegazione azzurra conquista la 29ª medaglie (completano il conto dieci argenti e nove bronzi) e sale così all'ottavo posto nel medagliere delle Olimpiadi. All'Argentina va la medaglia d'argento mentre la Nuova Zelanda si mette al collo il bronzo.