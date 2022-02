Campionato Italiano di sitting volley: saranno 27 le protagoniste

Nella prima fase del torneo femminile, le dieci squadre partecipanti sono state divise in tre gironi e si affronteranno con la formula del round robin. Le prime due classificate di ciascuna pool staccheranno il pass alla fase finale, nella quale le sei formazioni giocheranno in un unico concentramento. La sede, le date e la formula della fase finale saranno comunicate successivamente.

Il campionato maschile, invece, si svolgerà in tre fasi. Nella prima fase le diciassette formazioni partecipanti sono state suddivise in sei pool e si affronteranno con la formula del girone all’italiana. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase successiva, nella quale le dodici formazioni ancora in gara verranno divise in ulteriori quattro gironi da tre (G, H, I, L).

Alla fase finale si qualificheranno le migliori quattro squadre. Sede e date verranno resi noti nelle prossime settimane.

CAMPIONATO FEMMINILE-

Prima fase-

Girone A: ASD Sitting Volley Chieri ’76, Dream Volley Pisa, ASD Cagliari Volleyball

Girone B: Volley Club Cesena, Cedacri sitting volley GiocoParma, FEA Telusiano Volley

Girone C: Sport Acedemy 360 Roma, APSSA Libera Mente Napoli, Nola Città dei Gigli, Elisa Volley Pomigliano

Fase finale-

La fase finale sarà giocata da sei squadre e si svolgerà in un unico concentramento.

CAMPIONATO MASCHILE-

Prima Fase-

Girone A: Sitting Volley Brembate di Sopra, ASD Alta Resa Pordenone

Girone B: ASD Cagliari Volleyball, Dream Volley Pisa, ASD Sitting Volley Chieri ‘76

Girone C: Modena Sitting Volley, Cedacri Sitting Volley Gioco Parma, Polisportiva Campeginese ASD

Girone D: Scuola di Pallavolo Fermana, FEA Telusiano Volley, Scuola di Pallavolo Ravenna ASD

Girone E: ASD Fonte Roma Eur, Volley Academy Teodoro Cicatelli, Elisa Volley Pomigliano

Girone F: ASD Rotonda Volley, APSSD Libera Mente Napoli, Nola Città dei Gigli

Seconda Fase-

Girone G: 1 F - 2 F - 2 E

Girone H: 1 E - 1 D - 2 D

Girone I: 1 C - 2 C - 2 B

Girone L: 1 B - 1 A - 2 A

Fase Finale

La fase finale, che si svolgerà in un’unica sede, sarà giocata da quattro squadre.