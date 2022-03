La Fipav ha un nuovo segretario: Stefano Belotti

ROMA- Importanti decisioni del Consiglio Federale della Fipav che si è svolto oggi a Roma. All'ordine del giorno c'era l'elezione del nuovo segretario generale che andrà a sostituire Alberto Rabiti che, dopo aver rivestito la carica per 17 anni lascerà l'incarico per raggiunti limiti di età. Al suo posto è stato nominato l'attuale vice-segretario Stefano Belotti che entrerà in carica dal prossimo 1 aprile.

Il Presidente Federale Giuseppe Manfredi ha voluto ringraziare Rabiti per il gran lavoro svolto nel corso di questo lungo periodo, contribuendo in maniera fondamentale alla crescita della Federvolley. Il presidente federale ha espresso poi la sua soddisfazione per il fatto che il segretario uscente abbia accettato di ricoprire un nuovo ruolo nella società Fipav Servizi.

La parola è poi passata a Rabiti che con un commosso intervento ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, sottolineando come la Federazione Italiana Pallavolo gli abbia regalato tante soddisfazioni professionali. Rabiti ha poi concluso ringraziando il presidente Manfredi e il Consiglio Federale per la proposta di rimanere legato al mondo della pallavolo, attraverso la Fipav Servizi, e ha garantito lo stesso impegno e la passione messi in tutti quest’anni.

Altrettanto sentito il discorso di Stefano Bellotti che ha voluto ringraziare il presidente, Rabiti e il Consiglio Federale per questo prestigioso incarico, descritto come un sogno che si realizza. Bellotti ha voluto fare una dedica speciale, ricordando la collega Carla Rossi, venuta a mancare prematuramente lo scorso 29 aprile, dopo aver dato moltissimo alla Federazione Italiana Pallavolo.

Bellotti ha chiuso il suo discorso, promettendo che metterà tutto l’impegno possibile per migliorare e far crescere ancora di più la Fipav.

AIUTI UCRAINA -

Il Consiglio Federale e gli uffici competenti sono al lavoro per permettere che i bambini profughi provenienti dall’Ucraina, a causa della guerra attualmente in corso, possano tesserarsi con le società Fipav e praticare l’attività agonistica.

CONVENZIONE EMILIA ROMAGNA –

Il Presidente Manfredi ha ricordato l’appuntamento di lunedì mattina 21 marzo a Bologna (ore 14.30) presso la Sala 20 maggio 2012 (viale della Fiera, 8), occasione nella quale verrà illustrato l’accordo di convenzione tra la Fipav e la Regione Emilia-Romagna.

STAFF NAZIONALI AZZURRE –

In vista della nuova stagione sportiva sono stati completati gli staff delle nazionali azzurre, che verranno pubblicati al sul sito federale la prossima settimana.

SITTING VOLLEY ROTARY CUP –

Il Consiglio Federale ha deliberato l’accordo per lo svolgimento dell’evento di Sitting Volley “Rotary Cup”, manifestazione che servirà a promuovere ulteriormente la disciplina paralimpica.

RAPPORTO DI SOSTENIBILTÀ 2019-2021 - I

n un’ottica di continuità con il percorso intrapreso da diversi anni, è stata approvata la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2019-2021 della FIPAV. Il periodo di rendicontazione dei dati relativi all’attività sportiva fa riferimento alle stagioni 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Il documento sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito federale.