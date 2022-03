Su Sky uno speciale ricorderà Vigor Bovolenta

MILANO - A dieci anni dalla scomparsa Sky Sport dedica uno speciale a Vigor Bovolenta per ricordarlo a dieci anni dalla morte. Domani, giovedì 24 marzo, data esatta della scomparsa, andrà in onda “La luce di Bovo, 10 anni dopo”, su Sky Sport Arena alle 22.15, su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, lo speciale curato di Federica Lodi nel quale si racconta e si celebra l’uomo e lo sportivo, grazie ai racconti della sua famiglia, degli amici e dei compagni di squadra.

Vigor era della provincia di Rovigo, cresciuto nel vivaio di Ravenna, giocò in seguito anche a Modena, Piacenza e Perugia. Tra le soddisfazioni più belle della sua carriera, essere uno dei campioni della leggendaria nazionale di volley guidata da Julio Velasco. Si è spento a soli 37 anni durante una partita sul campo della Lube in B2, a causa di un arresto cardiaco, nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale.

Nello speciale sono state raccolte le testimonianze della moglie Federica Lisi, anche lei ex pallavolista, del figlio maggiore Alessandro Bovolenta, promessa del volley già debuttante in Superlega. E poi gli allenatori, della Nazionale maggiore, Julio Velasco, e di Ravenna, Marco Bonitta, con i compagni di squadra, Lorenzo Bernardi (Nazionale), Leondino Giombini (Ravenna, Palermo, Nazionale) e Hristo Zlatanov (Ravenna, Piacenza e Nazionale).

Appuntamento domani, giovedì 24 marzo, con lo speciale “La luce di Bovo, 10 anni dopo”, in onda su Sky Sport Arena alle 22.15 e su Sky Sport 24 alle 12.30, alle 17.30 e alle 21, in streaming su NOW e disponibile on demand.