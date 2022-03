La 1a Challenge Cup di sitting volley da domani a Nola

NOLA (NAPOLI)- Una conferenza stampa, che si terrà domani alle 11.00 presso il Museo storico archeologico di Nola (NA), sarà il prologo della prima edizione della Champions Cup maschile di Sitting Volley 2022 in programma nella città campana dal 25 al 27 marzo. Alla presentazione a fare gli onori di casa ci sarà il presidente della FIPAV Campania Guido Pasciari, insieme al presidente del Comitato Territoriale FIPAV Napoli Carmine Menna; con loro il presidente del ParaVolley Europe Branko Mihorko, il presidente del CIP Campania Carmine Mellone, la presidentessa del Nola Città dei Gigli Elvezia Chiacchiaro e il direttore del Museo Storico di Nola Giacomo Franzese.

Al PalaMerliano, oltre alla squadra campione d’Italia, scenderanno in campo le squadre campioni di Germania, Ungheria, Bosnia Herzegovina, Croazia, Turchia e Polonia. Le sette formazioni partecipanti sono state divise in due gironi asimmetrici e le prime due squadre di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali. Successivamente, la manifestazione continuerà con le finali per le medaglie.