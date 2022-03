MONZA- Karch Kiraly, tecnico della nazionale Usa Femminile Campione Olimpica, e unico atleta a vincere una medaglia d’Oro sia indoor che di beach volley alle olimpiadi, si è recato in vistia all'Arena di Monza assistendo in prima persona agli allenamenti della Vero Volley Monza femminile e maschile. Una giornata davvero speciale per giocatori e giocatrici che hanno avuto l'onore di conoscere uno dei miti della storia del volley mondiale.