Champions Cup di sitting: Nola vince ma non va in semifinale

NOLA (NAPOLI)- Sono arrivati i primi verdetti al PalaMerliano, dove si è conclusa questa mattina la fase a gironi. Saranno PV Silesia, Fantomi, Mozdulj e Leverkusen a contendersi il trofeo della Champions Cup maschile di sitting volley. Nella giornata odierna è arrivata anche la prima vittoria per il Nola Città di Gigli, capace al termine di una bellissima rimonta di battere i forti polacchi del PV Silesia 3-2 (25-21, 22-25, 24-26, 25-18, 16-14). Dopo un avvio positivo nel primo set per la squadra campana, Ignoto e compagni hanno accusato nel secondo e terzo set il gioco polacco, mentre nel quarto hanno tirato fuori il proprio meglio. Caricati anche da una bella cornice di pubblico il Nola Città dei Gigli ha completato l’opera vincendo il tie-break. Risultato che però non è bastato alla squadra campione d’Italia per staccare il pass per le semifinali.

I polacchi del PV Silesia, primi classificati nella pool A, scenderanno in campo questa sera alle ore 19 per affrontare in semifinale il Leverkusen seconda classificata nella fase a gironi della pool b. L’altro posto in finale se lo giocheranno sempre oggi (ore 19.15) la Fantomi e Mozdulj rispettivamente prima classificata della pool B e seconda del girone A. La formazione campana del Nola Città dei Gigli, invece, disputerà il prossimo incontro domani alle ore 9.15 quando affronterà i croati dello Zagabria nella finale per il quinto e sesto posto.