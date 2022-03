Snow Volley: appuntamento tricolore a Prato Nevoso

PRATO NEVOSO (CUNEO)- Sarà Prato Nevoso in provincia di Cuneo ad ospitare la seconda e ultima tappa del Campionato Italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley , riservato ai tesserati FIPAV per la stagione 2021/2022. Nella suggestiva cornice del comprensorio del Mondolè, infatti, si disputeranno le finali che assegneranno i titoli femminili e maschili nella categoria 3x3. La prima edizione del Campionato Italiano, accolta con entusiasmo dalle squadre partecipanti, rappresenta una tappa importante nel percorso di sviluppo della disciplina sulla neve sull’intero territorio nazionale. Sia il torneo femminile che quello maschile si disputeranno secondo la formula del round robin.

Nel tabellone maschile le dodici formazioni partecipanti saranno divise in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Le prime classificate di ciascuna pool accederanno direttamente ai quarti di finale. Le seconde e le terze classificate, invece, giocheranno il primo turno ad eliminazione diretta. Successivamente, il torneo proseguirà con le semifinali e le finali per le medaglie.

Nel torneo femminile, invece, sono sei le squadre partecipanti divise in due gironi simmetrici e si sfideranno sempre con la formula del round robin e al termine di tutti gli incontri verrà stilata la classifica. Le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno direttamente in semifinale. Le seconde e terze classificate, invece, giocheranno le sfide incrociate per decretare le restanti due semifinaliste. Successivamente la manifestazione continuerà con le semifinali e le finali.

Da sabato, dunque, una serie di sfide che si preannunciano di alto livello agonistico condurranno alla giornata conclusiva di domenica 3 aprile, quando si disputeranno le gare ad eliminazione diretta e le finali per i titoli nazionali.

Oltre alle finali del campionato italiano assoluto promosse dalla FIPAV, Prato Nevoso, località sciistica del cuneese, ospiterà anche un grande torneo amatoriale organizzato da Snow Volley Italia per atleti di ogni livello con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un weekend all’insegna dello sport e del divertimento.

IL CALENDARIO-



Sabato 2 aprile



Fase a gironi ore 9-16

Domenica 3 aprile



Fase eliminatoria e finali ore 9-15