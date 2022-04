L'Hall of Fame: candidati i miti azzurri Benelli e Papi

ROMA- Grande soddisfazione per il volley italiano per l'annuncio che due 'miti' della nostra pallavolo, Manuela Benelli e Samuele Papi, sono tra i quattordici candidati per l'induzione nell’ International Volleyball Hall of Fame 2022. I due campioni, già inseiti nella Hall Of Fame della pallavolo italiana dovranno attendere il mese di maggio per sapere se potranno fregiarsi di entrare nello stretto dei campioni di sempre. La cerimonia di premiazione è prevista sabato 22 ottobre 2022 e sarà trasmessa in diretta streaming per tutti coloro che non potranno recarsi a Holyoke (Stati Uniti).