Sarà Budrio ad ospitare il campionato di Sitting Maschile

BUDRIO (BOLOGNA) - Decisa la sede che ospiterà sabato 21 e domenica 22 maggio le Finali della 5a edizione del Campionato Italiano Maschile di Sitting Volley. Sarà il Palasport Luciano Marani di Budrio, in provincia di Bologna, il teatro delle gare che assegneranno lo scudetto. Le migliori quattro provenienti della seconda fase (non ancora terminata) si affronteranno in un unico girone e al termine di tutti gli incontri verrà stilata la classifica. Il torneo proseguirà poi con le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto in programma nella giornata di domenica. Venerdì 29 aprile alle ore 12 presso la sede della Federazione Italiana Pallavolo è, invece, in programma il sorteggio per gli accoppiamenti delle squadre del torneo maschile e femminile. La fase finale del Campionato italiano maschile di sitting volley, verrà organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna, il Comitato Territoriale FIPAV Bologna e la Regione Emilia Romagna.

IL PROGRAMMA DELLE GARE-



21/05



Ore 10 A vs B (campo 1); ore 10.15 C vs D (campo 2); ore 15 B vs C (campo 1); ore 15.15 A vs D (campo 2); ore 18 D vs B (campo 1); ore 18.15 A vs C (campo 2)

22/05

Finale 3°-4 posto (ore 10)

Finale 1°-2° posto (a seguire)