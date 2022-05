L'S3 ritorna nelle piazze italiane

ROMA– Dopo il lungo stop legato alla pandemia la Federazione Italiana Pallavolo riporterà nelle piazze il Volley S3 , il progetto educativo-sportivo rivolto ai più piccoli che si avvicinano al volley. Dopo lo stop causato dalla pandemia legata al Covid -19, la Federazione Italiana Pallavolo rinnova e intensifica dunque il suo impegno nella promozione degli eventi di piazza che fanno del coinvolgimento dei più giovani il loro punto di forza. Cinque gli appuntamenti che vedranno il villaggio del Volley S3, attraversare in lungo e largo l’Italia. Si comincerà il 23 maggio nella città di Capaci (PA), un appuntamento importante e speciale dato che proprio in quella data cadrà il trentennale dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. Il villaggio si sposterà dopo tre settimane, l’11 giugno, a Bari dove i giovani atleti daranno vita ad una giornata interamente dedicata alla pallavolo e al sano divertimento. Dopo qualche mese di pausa il tour della schiacciata ripartirà da Trento che ospiterà il 14 settembre il villaggio del VolleyS3. Il circuito proseguirà poi in Emilia Romagna con Imola (BO) che ospiterà i giovanissimi atleti il 21 settembre. Ultimo appuntamento 2022 sarà a L’Aquila il 4 ottobre.

Come ormai consuetudine il tour sarà un villaggio itinerante che farà tappa in importanti piazze italiane coinvolgendo migliaia di ragazzi capitanati dall’instancabile Andrea Lucchetta, testimonial del progetto e vero e proprio punto di riferimento valoriale per bambini e adulti.

IL PROGETTO VOLLEY S3-

La Federazione Italiana Pallavolo con l’attività del Volley S3 ha introdotto un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in ambito sia federale che scolastico. Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley. Con il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge l’approccio al nostro sport senza, per questo, tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra.

IL CALENDARIO COMPLETO-

23 maggio – Capaci (PA)

11 giugno – Bari

14 settembre – Trento

21 settembre – Imola (BO)

4 ottobre – L’Aquila