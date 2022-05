Budrio ospita da domani la Final Four di sitting volley

BUDRIO (BOLOGNA)- Sarà Budrio, in provincia di Bologna, ad ospitare da domani, all'interno del Palasport Luciano Marani, la final four del 5° campionato italiano di sitting volley maschile. La manifestazione, come noto, è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna, il Comitato Territoriale FIPAV Bologna e la Regione Emilia Romagna.