La Fipav ha ricevuto le delegazioni di Irlanda e Israele

ROMA- Nella sede della Fipav di Via Vitorchiano oggi sono state accolte le delegazioni di Irlanda e Israele, ricevute dal presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e dal Segretario Generale Stefano Bellotti. I rappresentanti delle due federazioni sono in questi giorni in Italia dato che le due formazioni sono impegnate nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 22 che ha preso il via oggi pomeriggio a Guidonia Montecelio (Roma).

Si è trattato di un primo incontro per porre la basi in vista di future collaborazioni, un tavolo di cooperazione che possa garantire progetti comuni di sviluppo della pallavolo a livello continentale. I presidenti delle due federazioni hanno illustrato la loro attività e i numeri in crescita che li stanno contraddistinguendo negli ultimi anni; da parte sua il presidente Manfredi si è detto disponibile a ospitare tecnici, arbitri e addetti ai lavori sia in occasione di grandi eventi internazionali sia durante eventi giovanili di caratura nazionale come le Finali Nazionali Giovanili.

L’obiettivo, come detto, è quello di favorire la reciproca conoscenza dei diversi sistemi lavorativi per un confronto delle varie professionalità.