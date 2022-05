Il Trofeo Nazionale Under 12 di S3 a Siderno

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- Sul lungomare delle Palme di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, si concluderà, dal 13 al 17 giugno, il Trofeo Nazionale Under 12 VolleyS3 3vs3 di Primo e Secondo Livello. L’evento, organizzato dal settore Promozione in collaborazione con il Comitato Regionale della Fipav Calabria è l’ultimo atto dell’attività torneistica di volley S3 svoltasi su tutto il territorio Nazionale a partire da febbraio. La manifestazione porterà a Siderno più di 450 piccoli atleti ed atlete, oltre ad un centinaio tra delegati, staff-tecnici e accompagnatori.