A Capaci mille bambini in piazza nell'anniversario della strage

CAPACI (PALERMO)- Una giornata speciale in un giorno speciale. Capaci, nel giorno in cui tutta la Sicilia e l'Italia intera hanno ricordato il tragico attentato che costo la vita al Giudice Falcone, a sua moglie e alla scorta a trent'anni dall'evento, si è riempita di bambini per il primo appuntamento del Volley S3 organizzato dalla Fipav. In piazza Matrice sono accorsi oltre 1000 bambini provenienti da ogni parte della Sicilia.

Un altro grande successo quindi il progetto socio-sportivo promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo che ha visto scendere in campo le scuole e le società di pallavolo della provincia di Palermo al fianco dei due ex campioni azzurri e testimonial dell’evento: Andrea “Lucky” Lucchetta e Valerio Vermiglio. Presente per l’occasione il consigliere federale Davide Anzalone, con lui il presidente del comitato territoriale di FIPAV Palermo Eduardo Cammilleri, il sindaco di Capaci Pietro Puccio e l'assessore con delega allo sport Giuseppe Virga.

Molto soddisfatto della risposta ricevuta da tutto il territorio il consigliere federale Anzalone:

« E’ stata una giornata molto importate per questo territorio con la presenza del villaggio del Volley S3. Tutto il consiglio federale ha voluto fortemente il ritorno degli eventi di piazza in tutta Italia e voluto far ripartire il viaggio del Volley S3 proprio dalla Sicilia, con l’appuntamento di Capaci in occasione del trentennale dalla strage. La presenza delle tante scuole e società della provincia di Palermo ci riempie di orgoglio e siamo felici della riuscita di questo magnifico evento dedicato ai più piccoli ».

IL CALENDARIO COMPLETO-

23 maggio – Capaci (PA)

11 giugno – Bari

14 settembre – Trento

21 settembre – Imola (BO)

4 ottobre – L’Aquila