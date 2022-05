Gli azzurri del sitting al Torneo Internazionale di Sarajevo

SARAJEVO (BOSNIA ERZEGOVINA)- Al termine delle Final Four che hanno assegnato lo scudetto a Nola Città dei Gigli, riparte l'attività internazionale della nazionale di sitting volley. La squadra azzurra maschile allenata da Alireza Moameri è in partenza per Sarajevo dove parteciperà al torneo “Sarajevo Open 2022”.