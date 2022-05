Volley Scuola-Trofeo Acea, Garante Infanzia Regione Lazio: «Lo sport come antidoto contro il bullismo»

Il grande valore di questa iniziativa è riuscito a far superare le difficoltà dell’emergenza sanitaria della pandemia, in quanto anche dai collegamenti da remoto i ragazzi e gli organizzatori hanno fatto leva sui valori positivi del fair play, del rispetto, dell’amicizia e della solidarietà che, in assenza dei tornei e delle partite, hanno continuato a vivere in ciascuno dei partecipanti. «Come garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio – ha continuato Monica Sansoni – abbiamo partecipato ai vari incontri nell’ambito del progetto “Valori di volley, valori di vita 2.0”. Gli studenti, insieme ai relatori, hanno potuto approfondire tematiche di particolare rilievo sociale come il doxing, la pratica di cercare e diffondere pubblicamente on-line, informazioni personali e private violando la privacy, un reato che comprende al suo interno moltissimi altri reati come la calunnia e la persecuzione».