Il tricolore Under 17 è ancora dei Diavoli Rosa

MONZA- I Diavoli Rosa Under 17 sono, per il secondo anno consecutivo, Campioni d'Italia. La formazione allenata da Morato ha superato oggi con il netto punteggio di 3-0 (25-20, 25-15, 25-16) il Volley Treviso in una finale che non ha mai avuto storia visto il divario fra le due formazioni. Si è giocato in una gremita Arena di Monza alla presenza del vice presidente federale Adriano Bilato, dei consiglieri federali Francesco Apostoli, Silvia Strigazzi, del presidente del CR FIPAV Lombardia Piero Cezza, del presidente del CT Milano-Monza-Lecco Massimo Sala e alla Presidente del Consorzio Vero Volley Alessandra Marzari.

Sul terzo gradino del podio è, invece, salita la Vero Volley Monza. La squadra guidata dal tecnico Mauro Marchetti dopo aver perso il primo set contro Itas Trentino è riuscita a ribaltare la situazione ed ha condotto fino al conclusivo 3-1 ((24-26, 25-17, 25-16, 25-20). A scendere in campo nel momento degli inni anche le atlete ucraine ospitate al Centro Federale Pavesi di Milano.

Tornando alla finale scudetto, la prima parte del primo set è stato caratterizzato fa un sostanziale equilibrio (7-7); i Diavoli Rosa però con tanta determinazione hanno dato una sterzata e allungato sugli avversari (21-17) andando a chiudere la prima frazione con il punteggio di (25-20). Nel secondo set la formazione di coach Morato è scappata in avanti, mostrando un buon gioco (7-4). Il Volley Treviso con il passare delle azioni ha tentato di rifarsi sotto, ma i lombardi hanno controllato la situazione e sono stati in grado di chiudere con il punteggio di (25-15). Entusiasmante il terzo set. Dopo una prima parte di sostanziale equilibrio in cui le due squadre hanno battagliato punto a punto, i Diavoli hanno allungato a +3 (18-15) piazzando così un break fondamentale per poter chiudere il set e il match in proprio favore (25-16). Il miglior realizzatore del match è stato Tommaso Barotto (Diavoli Rosa) con 18 punti messi a segno.

LE PAROLE DEL TECNICO DANIELE MORATO-

« Sono felicissimo e provo dentro di me tante emozioni. Tutti i ragazzi sono stati formidabili in questa finale contro Treviso, ma sono stati davvero bravi turante tutto l’arco del torneo. Siamo nuovamente campioni d’Italia e questo ci riempie d’orgoglio. Vincere è molto difficile, farlo per due anni consecutivi è davvero fantastico. È stata una manifestazione dura, nessuno ci ha regalato niente e con forza e determinazione ci siamo presi questo meraviglioso scudetto Under 17 ».

I RISULTATI-

Finale 1°-2° posto: Diavoli Rosa-Volley Treviso 3-0 (25-20, 25-15, 25-16)

Finale 3°-4° posto: Vero Volley-Itas Trentino 3-1 (24-26, 25-17, 25-16, 25-20)

Finale 5°-6° posto: Fenice Pallavolo Roma- Volley Meta 0-3 (23-25, 18-25, 16-25)

Finale 7°-8° posto: Pallavolo Padova- Matervolley Castellana 3-0 (25-14, 25-21, 27-25)

CLASSIFICA FINALE-

1.Diavoli Rosa 2.Volley Treviso 3.Vero Volley Monza. 4. Itas Trentino 5. Fenice Pallavolo Roma 6. Volley Meta 7. Pallavolo Padova. 8.Matervolley Castellana 9. Cucine Lube Civitanova 10. Colombo Genova 11. Parella Torino 12. Roomy Saturnia Lube 13. Invicta Volleyball 14. NVG Joyvolley 15. Modena Volley Punto Zero 16. Area Brutia Volley 17. Prata di Pordenone, Sir Safety System PG, Tonoli Nyfil Montichiari BS, Modena Volley Punto Zero. 21. STS DLF Bolzano, Volley World, Sarò Volley Olimpia AO, Sieco Impavida Ortona. 25. Audax Sandalyon Quartu, Naturasì Gupe Volley Catania, Monge Pallavolo Venosa PZ, Sieco Impavida Ortona.

I PREMI INDIVIDUALI-

Miglior Centrale: Gioele Adeola Taiwo (Vero Volley)

Miglior Schiacciatore: Hristo Hristov (Volley Treviso)

Miglior libero: Luca Loreti (Fenice Pallavolo Roma)

Miglior Palleggiatore: Giacomo Selleri (Diavoli Rosa)

MVP: Tommaso Barotto (Diavoli Rosa)

IL ROSTER DELLA FORMAZIONE CAMPIONE D’ITALIA-

Diavoli Rosa MB: Edoardo Mancini, Giacomo Selleri, Andrea Marini, Giovanni Colombi Manzi, Tommaso Barotto, Daniele Carpita, Simone Prada, Lorenzo Brambilla, Nicolò Garello, Samuele Bellanca, Lorenzo Lento, Christian Terrani, Michele Viganò. All. Daniele Morato.

L’ALBO D’ORO-

2021/22 Diavoli Rosa

2020/21 Diavoli Rosa

2016/17 Cucine Lube

2015/16 Cucine Lube Banca Marche

2014/15 Volley Treviso

2013/14 Volley Treviso

2012/13 Trentino Volley

2011/12 Lube Banca Marche MC

2010/11 Brebanca Lannutti Cuneo

2009/10 Lube Banca Marche MC

2008/09 M. Roma Volley

2007/08 Sisley Treviso

2006/07 Bre Lannutti Cuneo

2005/06 Itas Diatec Trento

2004/05 Sisley Treviso

2003/04 Piemonte Volley Cuneo