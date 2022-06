Decise le semifinali della Junior League

FANO (PESARO) -Si sono concluse le partite dei due Gironi di qualificazione per le semifinali della Del Monte ® Junior League . Saranno Kioene Padova – Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova – Gamma Chimica Brugherio le sfide che designeranno le finaliste, in programma nel pomeriggio odierno, venerdì 10 giugno, alle 18.30. Tra le 9.00 e le 11.30 di domani invece si disputeranno le gare per assegnare le posizioni dal quinto all’ottavo posto.

L’equilibrio che aveva contraddistinto il Gruppo A è stato interrotto dalle nette vittorie di Civitanova e Trento ai danni rispettivamente di Perugia e Fano: nella prima gara della mattinata la Cucine Lube Civitanova si è infatti guadagnata il primo posto nel girone superando per 3-0 la Sir Safety Conad Perugia, e due ore dopo, sempre presso il Palasport di Fano, l’Itas Trentino ha ufficialmente estromesso la squadra ospitante, la Vigilar Fano, dalla corsa per le prime posizioni. Lube e Itas vanno in Semifinale, la Sir giocherà per il quinto posto domattina alle 9.00 contro Santa Croce, e sempre alla stessa ora la Vigilar giocherà per la settima posizione contro la Vero Volley.

Nel Gruppo B infatti, la Kioene Padova si è tenuta stretto il primo posto grazie alla vittoria per 3-2 sulla Vero Volley Monza. Il risultato elegge i veneti come “miglior prima” (8 punti contro i 7 della Lube Civitanova) che dunque giocheranno la Semifinale contro Padova sul campo principale, e ferma le possibilità di risalita dei brianzoli. Gara da “dentro o fuori” per l’accesso al titolo quella delle 11.30 alla Palestra Comunale di Lucrezia di Cartoceto tra Kemas Lamipel Santa Croce e Gamma Chimica Brugherio: a spuntarla sono i Diavoli Rosa, che concedono il primo set ai Lupi ma reagiscono e volano in Semifinale.

Tutte le ga

I RISULTATI-

Girone A – 3a Giornata

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 3-0 (28-26, 25-19, 25-19)

Arbitri: Barbagallo, Giannini

Itas Trentino – Vigilar Fano 3-0 (25-20, 25-19, 25-18)

Arbitri: Cardoville, Lo Verde

Classifica Finale Girone A-

Cucine Lube Civitanova 7

Itas Trentino 7

Sir Safety Conad Perugia 3

Vigilar Fano 1

Girone B – 3a Giornata-

Vero Volley Monza Kioene Padova 2-3 (25-19, 25-27, 17-25, 25-23, 13-15)

Arbitri: Benigni, Pampalone

Kemas Lamipel Santa Croce – Gamma Chimica Brugherio 1-3 (27-25, 19-25, 23-25, 12-25

Arbitri: Chiechi, Pitzalis

Classifica Finale Girone B-



Kioene Padova 8

Gamma Chimica Brugherio 6

Kemas Lamipel Santa Croce 2

Vero Volley Monza 2