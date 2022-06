A Bari arriva l'S3

BARI- Domani, sabato 11 giugno, secondo appuntamento con l'S3. Dopo il successo della prima tappa a Capaci in Sicilia, l'attesa kermesse organizzata dalla Fipav sarà a Bari presso il Palazzetto dello Sport del Cus di Lungomare Starita ad ospitare gli oltre 1500 bambini attesi per cimentarsi sui campi allestiti per l'occasione