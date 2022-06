Nella Junior League trionfa Brugherio

La gara in scena al Palasport Allende di Fano è accesissima sin dalle prime battute: i ragazzi in campo mostrano un livello di gioco altissimo nonostante la quinta partita in tre giorni, e danno vita ad una sfida entusiasmante già dalle prime battute. I Diavoli sembrano tuttavia avere ancora qualche risorsa in più e si fanno strada grazie alla fase muro difesa quasi impeccabile conquistando i primi due set. Nel terzo set la formazione allenata da Francesco Conci prova a rientrare in partita alzando il ritmo, ma gli attacchi di Bristot e Dell’Osso non bastano: i break in battuta di Eccher e Carpita, uniti alle difese di Staforini, riallargano il divario nell’ultimo set. Meschiari, eletto Del Monte® MVP della Finale, concretizza due contrattacchi nella fase calda del parziale, e la compagine allenata da Morato chiude la competizione con un primo tempo alla seconda palla match.

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO - GAMMA CHIMICA BRUGHERIO 0-3 (22-25, 23-25, 21-25)

ITAS TRENTINO: Ceolin 6, Pellacani 7, Bonatesta 9, Bristot 16, Dell’Osso 8, Depalma 4, Mentasti (L); Bernardis, Graziani, Brignach, Polacco. N.e. Faifer, Marino. All. Francesco Conci.

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Carpita 7, Compagnoni M. 7, Barotto 14, Meschiari 17, Eccher, 10, Selleri 1, Staforini (L); Fasanella, Consonni. N.e. Ichino, Marini, Sarto, Bonisoli, Compagnoni F., Chiloiro. All. Daniele Morato.

ARBITRI: Pampalone, Benigni.



MVP: Matteo Meschiari (Gamma Chimica Brugherio)

LA CLASSIFICA FINALE-

1 Gamma Chimica Brugherio

2 Trentino Itas

3 Cucine Lube Civitanova

4 Kioene Padova

5 Sir Safety Conad Perugia

6 Kemas Lamipel Santa Croce

7 Vero Volley Monza

8 Vigilar Fano



Finale 7°-8° Posto

Vero Volley Monza - Vigilar Fano 3-0 (25-22, 25-19, 25-17)

Arbitri: Barbagallo, Giannini



Finale 5°-6° Posto

Sir Safety Conad Perugia - Kemas Lamipel Santa Croce 3-1 (19-25, 25-18, 25-15, 25-23)

Arbitri: Cardoville, Chiechi



Finale 3° - 4° posto

Kioene Padova - Cucine Lube Civitanova 0-3 (19-25, 20-25, 13-25)

Arbitri: Pitzalis, Lo Verde

L’ALBO D’ORO-

1991/92 Il Messaggero Ravenna

1992/93 Sidis Baker Falconara

1993/94 Cassa di Risparmio Ravenna

1994/95 Cassa di Risparmio Ravenna

1995/96 Cassa di Risparmio Ravenna

1996/97 Sisley Treviso

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 TNT Alpitour Cuneo

1999/00 Lube Banca Marche Macerata

2000/01 Esse-Ti Carilo Loreto

2001/02 Sisley Treviso

2002/03 Sira Ancona

2003/04 Icom Latina

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Sisley Treviso

2006/07 Lube Banca Marche Macerata

2007/08 Sisley Treviso

2008/09 Sisley Treviso

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Bre Banca Lannutti Cuneo

2012/13 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2013/14 Itas Assicurazioni Trentino

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Volley Treviso

2017/18 Materdominivolley.it Castellana Grotte

2018/19 Cucine Lube Civitanova

2021/22 Gamma Chimica Brugherio