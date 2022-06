A Siderno l' S3 Under 12 intitolato a Carla Rossi

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- Siderno in provincia di Reggio Calabria ospiterà domani il Trofeo Nazionale Under 12 S3 3vs3 intitolato da quest'anno alla memoria di Carla Rossi, storica dirigente della Fipav che per oltre 40 anni ha dedicato la sua attività alla promozione delle attività giovanili e del mondo della scuola. La dedizione e la passione, con le quali si è sempre prodicata, rappresentano dei valori fondamentali per tutto il movimento pallavolistico italiano.