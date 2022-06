Impegni in Lettoria e Germania per le nazionali di sitting

ROMA- Due impegni internazionali per le squadre nazionali di sitting volley. Gli uomini allenati da Alireza Moameri saranno in Lettonia dove giocheranno la Riga Cup 2022 mentre la femminile si recherà in Germania ad Assen, dal 1 al 3 luglio un torneo amichevole con la presenza di sette nazionali.