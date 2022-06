A Siderno vincono San Donà Piave Volley e Volley Game

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)- Assegnati a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, i titoli Under 12 di Volley S3 3vs3, nel contesto della manifestazione che ha rappresentato la fase finale di tutta l’attività torneistica del VolleyS3 e che da quest'anno la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di intitolare alla memoria di Carla Rossi , scomparsa lo scorso anno.

L’evento, organizzato dal settore Promozione della FIPAV in collaborazione con il Comitato Regionale della Fipav Calabria, ha visto scendere in campo 51 squadre tra primo e secondo livello per un totale di oltre 200 piccoli atleti, oltre ad un centinaio tra delegati, staff-tecnici e accompagnatori. Presente durante la settimana di gare il vice presidente federale Adriano Bilato.

A conquistare il primo posto nel torneo di secondo livello femminile sono state le ragazze del San Donà Piave Volley che hanno avuto la meglio sulle toscane della Polisportiva Savinese Azzurra per 2-1 (11-15, 15-12, 15-12). Sul gradino più basso del podio si è piazzata il Volley Pratola che ha battuto (2-1) nella finale 3°-4° posto le siciliane del Wekondor Catania.

Nel torneo maschile, invece, a trionfare è stata la Volley Game. La squadra di Falconara si è imposta con il punteggio di 2-0 (15-6, 15-11) in finale contro la Roomy Saturnia Lube. Nella finale per il terzo e quarto posto il Volley Parella Torino si sono aggiudicati il match contro i lombardi dei Diavoli Rosa MB per 2-1 (15-13, 14-15, 15-8).

Presenti nella giornata conclusiva e alla cerimonia di premiazione il presidente del CR Fipav Calabria Carmelo Sestito, il presidente del comitato territoriale Fipav Domenico Panuccio; con loro il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace e l’assessore con delega allo sport del comune di Siderno Davide Lurasco.