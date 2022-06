Manfredi ha ospitato i vertici di Fivb e Cev

ROMA- Il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, hanno ricevuto oggi, presso la sede Fipav di via Vitorchiano, hanno ricevuto i massimi esponenti del volley internazionale. All'incontro sono intervenuti il presidente della FIVB Dr. Ary S Graça F° e il presidente della CEV Aleksandar Bori?i? insieme al vice presidente senior Renato Arena.

Presenti al meeting anche il segretario generale Stefano Bellotti e i vice presidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi.

Dopo la riunione, nel corso della quale sono stati trattati diversi temi tra cui i prossimi eventi internazionali e lo sviluppo della pallavolo a livello europeo e internazionale.

Concluso il meeting Ary Graça, Malagò e Bori?i? hanno portato il proprio saluto al Consiglio Federale. Giuseppe Manfredi ha ringraziato gli ospiti per la gradita visita, ricordando come la Fipav abbia offerto sempre la massima collaborazione a Coni, Fivb e Cev.

La parola è passata poi al numero uno della federazione mondiale che ha speso bellissime parole per il nostro paese, per il Coni e per la Federazione Italiana Pallavolo. Ary Graça ha ricordato come tutti gli eventi pallavolistici organizzati in Italia siano sempre stati un grande successo, poi si è soffermato sui progetti futuri portati avanti dalla FIVB.

Dello stesso tenore il discorso di Aleksandar Bori?i?, che ancora una volta ha ribadito lo stretto rapporto di collaborazione tra CEV e Fipav, oltre all’importanza della pallavolo europea nel contesto mondiale come dimostrano i grandi eventi di quest’anno, tutti ospitati nel vecchio continente, dal Mondiale di Beach Volley, alle Finali della VNL, senza dimenticare le rassegne iridate maschili e femminili di pallavolo.

Il presidente della CEV ha inoltre annunciato che l’anno prossimo i festeggiamenti per il 50esimo anniversario della Confederazione Europea, il cui primo presidente è stato Giancarlo Giannozzi, si terranno in Italia

A chiudere gli interventi è stato il numero uno del Coni Giovanni Malagò che ha fatto i complimenti alla Fipav per i risultati ottenuti e per la sua capacità di crescere ed evolversi nel corso degli anni.