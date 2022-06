Pallavolo in lutto per Enrica Macci e Serena Ursillo

ROMA- Il mondo della pallavolo italiana piange per la tragica scomparsa di Enrica Macci e Serena Ursillo, le due allenatrici di pallavolo originarie di Roma che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sull'autostrada del Sole, all'altezza di Cetona, mentre le due ragazze si stavano dirigendo verso Chianciano Terme dove avrebbero dovuto partecipare ad un corso di aggiornamento per tecnici di secondo grado. Entrambe vivevano in Umbria, rispettivamente a Montefranco in provincia di Terni e a Montecampano di Amelia.