Trofeo delle Regioni: si è chiusa una spettacolare 1a giornata

La mattinata di gare è stata riservata alle rappresentative maschili dove Sicilia, Lazio e Friuli Venezia Giulia hanno chiuso ai primi tre posti la pool B, accedendo così nel gruppo A. Da dove, invece, retrocedono le rappresentative di Liguria, Piemonte e Basilicata.

Nel raggruppamento A, le squadre di Campania, Toscana, Veneto e Lombardia hanno chiuso i propri gironi con due vittorie e a punteggio pieno.

Nel girone A la squadra campana è partita con il piede giusto aggiudicandosi il primo match per 2-0 (25-16, 25-9) contro la Basilicata e il secondo per 2-0 (25-19, 26-24) contro la rappresentativa della Puglia. Nel girone B, invece, la squadra toscana ha prima avuto la meglio sulla rappresentativa dell’Umbria 2-1 (16-25, 25-23, 15-12) e poi si è ripetuta contro i padroni di casa dell’Emilia Romagna per 2-0 (25-22, 25-23).

Nel girone C, invece, successo del Veneto che ha superato Liguria e Trentino mantenendo quindi la possibilità di rimanere nel primo gruppo. Nel Girone D, infine, ha viaggiato a punteggio pieno la compagine della Lombardia che ha conquistato 6 punti ed il primo posto in classifica grazie alle vittorie, entrambe, per 2-0 su Marche e Piemonte.

Nel torneo femminile, giocato questo pomeriggio negli stessi impianti, protagoniste sono state le ragazze della Puglia, Sardegna e Trentino, che hanno conquistato l’accesso nel gruppo A. Salutano invece la pool A Calabria, Liguria e Marche.

Nel raggruppamento A, le selezioni di Lazio, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna hanno chiuso i propri gironi al primo posto. Nel girone A la compagine laziale ha conquistato prima la vittoria per 2-1 (16-25, 25-6, 15-6) contro la Calabria e poi con il punteggio di 2-0 (25-14, 25-14) ha regolato la selezione abruzzese.

Nel girone B, la delegazione regionale della Lombardia ha archiviato in fretta la pratica Marche vincendo per due set a zero senza troppi problemi, così come successo nella gara successiva contro il Friuli Venezia Giulia, superato 2-1 (25-16, 21-15, 15-9).

Il girone C è stato chiuso a punteggio pieno dalla squadra veneta che ha conquistato tutti i punti in palio e il primo posto in classifica grazie ai successi, entrambi per 2-0, su Sicilia e Toscana.

Passando al girone D, quello in cui le padrone di casa dell’Emilia Romagna hanno raccolto 2 vittorie contro Liguria e Piemonte. A conquistare i rimanenti punti in palio sono state le piemontesi, che si sono imposte sulle atlete liguri per 2-0 (25-19, 25-11) assicurandosi così la possibilità di restare tra le migliori 12.

Domani dalle ore 9 il via alla seconda fase con le gare del torneo maschile, mentre dalle ore 15.30 sono in programma le sfide del tabellone femminile.