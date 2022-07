A settembre nell'Autodromo di Imola torna l'S3

IMOLA (BOLOGNA)- Dopo la paura estiva il tour del Volley S3 riprenderà in una sede prestigiosa. I tanti bambini che aderiscono all'iniziativa della Federazione Italiana Pallavolo si daranno appuntamento il prossimo 21 settembre in una sede prestigiosa : l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. L'evento coinvolgerà tantissimi piccoli pallavolisti provenienti da tutta la provincia di Bologna, che daranno vita ad una giornata che promuoverà i principi fondamentali del divertimento e della sana pratica sportiva.

Appuntamento dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, all’evento organizzato in collaborazione con il CR FIPAV Emilia Romagna, il comitato territoriale FIPAV Bologna e con l’ausilio della società Diffusione Sport Imola. Sui quattro campi che saranno allestiti per l’occasione ai piedi della storica Torre dell’Autodromo ci sarà la presenza dello smart coach Andrea Lucchetta che insieme al suo “cartoon” Lucky abbraccerà i piccoli della pallavolo.

L’evento sarà presentato ufficialmente con una conferenza stampa che si terrà ad Imola nella settimana precedente la manifestazione. Tutti i dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane. La tappa del VolleyS3 a Imola rientra tra gli eventi che fanno parte dell’accordo di convenzione triennale sottoscritto da Federazione Italiana Pallavolo e Regione Emilia Romagna. L’accordo prevede, infatti, che la Regione diventi una delle sedi principali delle discipline federali ospitando, a vario titolo, eventi di pallavolo, beach volley, sitting volley e VolleyS3.

Il circuito del Volley S3 che ha già fatto tappa a Capaci (PA) e Bari proseguirà dunque con l’appuntamento in Emilia Romagna con Imola il 21 settembre e Trento che ospiterà il villaggio il 28 settembre. Ultimo appuntamento del 2022 sarà a L’Aquila il 4 ottobre.