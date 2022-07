I premi per la stagione 2021/2022 della Lega Volley

ROMA- Assegnati, dopo la votazione dei club protagonisti della passata stagione, i Premi della Lega per la stagione 2021/2022. I riconoscimenti saranno consegnati ai vincitori in occasione della prima gara casalinga dei rispettivi club.



Già premiati durante la Presentazione della Stagione e Calendari i migliori arbitri di Serie A, ovvero Andrea Puecher per la SuperLega Credem Banca e Antonella Verrascina per la Serie A2 e A3 Credem Banca. Il premio “Adelio Pistelli – Passione per lo sport”, giunto alla sesta edizione, è stato assegnato invece a Maurizio Colantoni.



Già consegnati anche i tre palloni d’oro dedicati ai migliori uffici stampa dei club: i vincitori del “Premio Stracca” sono stati Gian Paolo Maini (Leo Shoes PerkinElmer Modena) per la SuperLega Credem Banca, Mario Caporello (Delta Group Porto Viro) per la Serie A2 Credem Banca e Mauro Rossato (Tinet Prata di Pordenone) per la Serie A3 Credem Banca.



Di seguito l’elenco completo dei Premi.