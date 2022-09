Silver Nations League: gli azzurri cedono a Polonia e Turchia

KERADENIZ EZEGLI (TURCHIA)- Esordio non certo brillante per la nazionale di Sitting Volley Maschile nella Silver Nations League in corso di svolgimento a Keradeniz Ezegli in Turchia. Gli atleti del commissario tecnico Alireza Moameri hanno subito due sconfitte contro la Polonia e i padroni di casa della Turchia.