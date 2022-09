A Pomigliano d'Arco e Parma la Supercoppa di Sitting Volley

La Supercoppa maschile, che vedrà opposti i Campioni d’Italia del Nola Città dei Gigli alla Gioco Parma (seconda classificata dietro il Nola alla Coppa Italia 2021), si disputerà il 25 settembre a Pomigliano D’Arco (NA).

Sarà, invece, la città di Parma la sede della Supercoppa Femminile che si giocherà domenica 2 ottobre tra le scudettate della Dream Volley Pisa e le padrone di casa della Gioco Parma ASD seconde classificate nell’edizione 2021 della Coppa Italia.

CALENDARIO-



Maschile

25 settembre ore 11 – Nola Città dei Gigli vs Gioco Parma ASD

Femminile

2 ottobre ore 12 – Gioco Parma ASD vs Dream Volley Pisa

Composizione delle squadre partecipanti-

Ogni Società può partecipare con una squadra composta da un minimo di tre atleti classificati (o in alternativa due atleti classificati VS1 e un atleta classificato VS2) sempre in campo e massimo tre atleti non classificati.

In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali, si precisa che tutti gli atleti tesserati e partecipanti all'attività agonistica del Sitting Volley devono essere in possesso del certificato medico d'idoneità agonistica rilasciato dalle competenti strutture autorizzate.

Limite di categoria per gli atleti non classificati-

Gli atleti non classificati che parteciperanno al Campionato devono essere atleti che hanno partecipato a campionati di categoria non superiore alla Serie C Regionale.