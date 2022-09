Crisi engetica: pallavolo e basket lanciano l'allarme

ROMA- Dai dirigenti dei due più seguiti sport di squadra indoor, pallavolo e basket, si alza forte il grido di dolore per i costi dell'energia saliti alle stelle che potrebbero minare l'attività dell'intero movimento sportivo italiano, soprattutto per le spese da sostenere per i Palasport e per l'attività ordinaria in palestra. L'appello al Governo è sostenuto congiuntamente dalla Lega Basket e dalla Lega Pallavolo per voce di Presidenti Gandini, e Massimo Righi.