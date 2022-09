Il Parco di Melta a Trento si anima con i bambini dell'S3

La tappa in Trentino è stata commentata con entusiasmo dal sindaco di Trento, Franco Ianeselli:

« La nostra città ha risposto con l’entusiasmo di questi bambini. Il punto focale è il gioco che fa sorridere grandi e piccoli. Lo stesso sorriso che abbiamo visto sui volti dei giocatori della Nazionale maschile durante la finale dei Mondiali, che qui a Trento abbiamo visto insieme ai giocatori di pallavolo della nostra città. Si parte dal gioco, in questo caso il VolleyS3, per comprendere meglio anche quelle che sono le regole da rispettare e come ci si comporta all’interno di un gruppo o in una squadra ».

“Le scuole di Trento hanno risposto positivamente al nostro invito – ha aggiunto il presidente del CR Fipav Trentino Francesco Cro - oggi qui all’interno del parco Melta tantissimi bambini hanno giocato e hanno avuto modo di sperimentare la proposta sportiva del Volley S3, spiegata dai nostri Smart Coach sotto la supervisione dell’instancabile Andrea Lucchetta. Questo evento lo abbiamo fortemente voluto e colgo l’occasione per ringraziare la FIPAV Nazionale per la fiducia che ha riposto in noi”.

Il Volley S3 tornerà tra meno di una settimana per l’ultima tappa del circuito 2022. Appuntamento, dunque, fissato a L’Aquila martedì 4 ottobre per l’epilogo del tour che sta coinvolgimento migliaia di giovani pallavolisti in tutta Italia.