Con Lucchetta l'S3 a Tennis&Friends

ROMA- Anche il volley S3 protagonista al Foro Italico di Roma i occasione della manifestazione Tennis & Friends - Salute e Sport, il progetto sociale che da dodici anni sostiene e promuove la prevenzione, diffondendo attraverso sport e divertimento corretti stili di vita. L’edizione romana dell’evento ha registrato numeri da record: con 80.000 presenze registrate e 20.830 screening gratuiti effettuati.

All'interno degli spazi dedicati a numerose attività ha trovato spazio e grandi riscontri di gradimento anche il Villaggio del Volley S3 nel quale i più piccoli hanno avuto l'opportunità di provare la sana e divertente pratica della pallavolo. All'evento di Roma l’esperienza è stata resa ancor più entusiasmante dalla presenza nel Villaggio del testimonial del Volley S3, Andrea “Lucky” Lucchetta, supportato per l’occasione dal campione azzurro Valerio Vermiglio. Due grandissimi della pallavolo che hanno giocato sottorete per la gioia dei più piccoli.

Una lunga staffetta insieme al Tennis And Friends per sensibilizzare ancora una volta la popolazione sull’importanza della prevenzione, perché una diagnosi precoce, unitamente a un corretto stile di vita, è oggi più che mai fondamentale.