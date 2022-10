Mondiali - L'attesa delle azzurre non è ancora finita

TORINO - L’Interruttore della semifinale si è acceso e l’Italia si ritrova tra le migliori quattro del mondo. La Cina ha provato a fermarci e ci ha sperato, soprattuto quanto nel terzo set le azzurre si sono spente. Nel quarto set l’Italia si è ritrovata e la partita è finita 3-1. L’Italia è questa: irresistibile quando si accende, più debole quando si spegne la luce. La tensione è una delle ragioni che possono spiegare la ragione di questi cali. Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha provato a spiegare cosa succede: «Finora non siamo riusciti a dare il meglio perché al posto di goderci questo momento abbiamo vissuto troppo nell’attesa di quello che doveva succedere». Ancora una volta il tecnico azzurro sa stupirci con una spiegazione del momento azzurro che va oltre il risultato e abbraccia tutto. Mazzanti ha ragione a dire che c’è stata troppa attesa. Non solo tra le giocatrici. Ma come poteva essere differentemente in un torneo iridato in cui le azzurre sono entrate con il bollino blu di protagoniste annunciate, se non addirittura vincitrici in pectore? Un torneo così lungo favoriva l’attesa e le azzurre hanno avuto il loro bel da fare a non pensarci troppo. La prima Pool era troppo facile per innescare la faccia terribile delle azzurre. Basta dire che nessuna delle altre squadre del girone è approdata ai quarti.