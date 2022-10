Paola Egonu shock: "Mi chiedono se sono italiana, basta con l'Italia!" VIDEO

L'Italia si è classificata terza ai Mondiali femminili 2022 e per Paola Egonu la delusione per l'eliminazione in semifinale contro il Brasile non si è di certo attenuata. La stella della Nazionale allenata da Mazzanti si è sfogata al termine della sfida valida per il terzo posto contro gli Stati Uniti. Ripresa a bordo campo da uno smartphone, ha detto in lacrime: “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana, questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire“. Resta da capire se si è trattato solamente di uno sfogo a caldo o se è un'anticipazione di una decisione così pesante per la giocatrice nata nel 1998.