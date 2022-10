10 anni di Igor Volley, un libro da leggere senza time-out

Dieci anni di Igor Gorgonzola Volley Novara è la storia di una società che non ha lasciato cadere l'eredità della pallavolo femminile in città. Nel 2012 una pagina sembra chiudersi definitivamente dopo molte stagioni da ricordare, ma un gruppo di imprenditori locali - capeggiato da Fabio Leonardi e raccolto dall'allora sindaco Andrea Ballarè - e la nuova scommessa dell'Agil Trecate di suor Giovanna Saporiti portano alla nascita di una squadra che si impone in fretta nel panorama italiano e internazionale: l'immediata promozione in A1, lo scudetto del 2017, il primo per il volley femminile in Piemonte, la Champions League nel 2019, le tre Coppe Italia (e quella della stagione 2017-18 in accoppiata con la Supercoppa italiana). Una serie di successi cui aggiungere le tante finali raggiunte, le giocatrici mandate in Nazionale, un settore giovanile modello, un tifo appassionato e corretto, l'impegno sociale e, soprattutto, un progetto sportivo-imprenditoriale che ha fatto di Novara un modello: gli sponsor sono coinvolti sotto ogni aspetto, con un rapporto di collaborazione che ricade positivamente sul territorio. Racconti, storie, aneddoti, immagini simbolo e le pagine celebrative di Tuttosport si susseguono nel libro scritto da Sandro Bocchio.