A Vibo e Santerna la Coppa Italia di Sitting Volley

Sabato 3 e domenica 4 dicembre in Calabria in campo gli uomini, Giovedì 8 dicembre a in provincia di Torino protagoniste le donne

15 . 11 . 2022 17:33 2 min Sitting Volleycoppa italia

ROMA- La Fipav ha ufficializzato le sedi e le date della terza edizione di Coppa Italia Maschile e Femminile di Sitting Volley alla quale prenderanno parte le società che si sono classificate nelle prime quattro posizioni dei rispettivi campionati. La Coppa Italia Maschile 2022 è in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre a Vibo Valentia e vedrà scontrarsi in campo i campioni d’Italia di Nola Città dei Gigli, l’Alta Resa Pordenone, la Cedacrì Sitting Volley GiocoParma e la Synergie Fermana. Giovedì 8 dicembre a Santena (TO) invece, a contendersi la Coppa Italia Femminile 2022 saranno le campionesse d’Italia della Dream Volley Pisa, la Cedacrì Sitting Volley GiocoParma, il Volley Club Cesena e la Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76. FORMULA – Le quattro squadre si affronteranno nella prima giornata in due semifinali incrociate basate sulla classifica finale del Campionato Italiano 2022. Nella seconda giornata le squadre perdenti saranno impegnate nella finale 3/4° posto, mentre le squadre vincenti si affronteranno nella finale valevole il titolo. Il torneo femminile si disputerà in un’unica giornata con le due semifinali in programma la mattina e le due finali nel pomeriggio. CALENDARI- Coppa Italia 2022 maschile- 3 dicembre, ore 17: Pordenone-Parma 3 dicembre, ore 19: Nola-Fermo 4 dicembre, ore 9.30: Finale 3/4° posto 4 dicembre, ore 11.30: Finale 1/2° posto Coppa Italia 2022 femminile- 8 dicembre, ore 10: Parma-Cesena 8 dicembre, ore 12: Pisa-Chieri 8 dicembre, ore 17: Finale 3/4° posto 8 dicembre, ore 19: Finale 1/2° posto Da non perdere Coppa Italia a Pisa e Nola Vincono Pisa e Nola Tutte le news di Pallavolo

