TORINO - Neopromosse senza ossigeno. In SuperLega maschile e in A1 femminile agli ultimi posti della classifica ci sono le tre neopromosse. In Superlega, che disputa nel fine settimana l’ultima giornata d’andata, Siena ha raccolto 3 punti e ieri ha deciso di esonerare il tecnico Paolo Montagnani dopo la sconfitta contro Padova. In A1 femminile le retrocessioni saranno due ed ultima è Pinerolo, con due punti, mentre penultima è Macerata con 5 punti. Il terz'ultimo posto è occupato da Perugia che fatica a trovare un equilibrio nonostante gli investimenti. Domani le marchigiane ospiteranno Pinerolo in un match dai risvolti pesantissimi perché chi perde s’incammina verso l’abisso. La situazione più complicata è quella di Pinerolo che non ha ancora incassato una vittoria ed è costretta a vincere per continuare a sperare. Eppure lo scorso hanno aveva conquistato la promozione con una stagione perfetta. Macerata punta sul fattore campo e spera in un passo falso di Perugia.